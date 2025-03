Addio a Pasquale Laurito, "velina rossa"

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.10 E' morto a 97 anni, il decano della Stampa parlamentare, noto per aver ideato nel 1978 la "". Il foglio d'informazione parlamentare sul mondo della sinistra nacque in contrapposizione alla "bianca" di Vittorio Orefice. Nato a Langro, nel Cosentino,aveva iniziato la sua carriera negli anni Settanta all'Ansa. Per conto dell' agenzia aveva seguito il Partito Comunista. Era stato insignito di recente del titolo di commendatore della Repubblica.