Addio a Paolo Mengoli, ex deputato della Dc e direttore della Caritas

Bologna, 7 marzo 2025 – A 84 anni è morto, exDemocrazia Cristiana dal 1992 al 1994, ex consigliere comunale di Bologna dal 1990 al 1999 e giàcittadina dal 2005 al 2013. Nella sua carriera professionale, dopo la laurea in Scienze matematiche all’Università degli Studi di Bologna nel 1967, è stato dipendente fino al 1996 del CNEN – Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, oggi ENEA –, prima al Centro StudiCasaccia di Roma e poi al Centro di Calcolo di Bologna. Nella sua attività di ricerca è stato autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Un volto conosciuto in tutta la città. Tra i suoi più grandi impegni sociali la ConfraternitaMisericordia e il Segretariato Sociale Giorgio La Pira, una delle più importanti realtà dell’associazionismo cattolico bolognese da sempre impegnato nella difesaparte più debolesocietà.