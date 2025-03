Lanazione.it - Addio a Isabella Giancola, morta a 62 anni. Il marito Maurizio Sguanci: “Se ne va la mia vita”

Firenze, 7 marzo 2025 – Lutto a Firenze per la morte di, 62, moglie del consigliere regionale di Italia Viva. Il gruppo di Iv in Consiglio regionale esprime "condoglianze a un amico caro, un collega stimato che perde la moglie. È successo troppo presto caro, Isa ha lasciato questa terra ma, come dici tu, adesso è libera dal dolore. Il sincero cordoglio del gruppo Italia Viva in Consiglio regionale". L’doloroso sul sui social di: “Le parole sono inesaustive, quindi lo dirò nel modo più semplice possibile. Ieri sera dopo una lunga, straziante e ingiusta malattia Isa ci ha lasciati. Con lei se ne va la maggior parte della mia”. I funerali si terranno domani, sabato 8 marzo, nella chiesa del Santissimo nome di Gesù ai Bassi, alle 11.