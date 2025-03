Ilrestodelcarlino.it - Addio a Baldini, storico negoziante centese

Cento perde un pezzo della sua storia, un volto familiare che per decenni ha accolto generazioni dietro il banco della sua macelleria in centro. All’età di 87 anni, martedì è scomparso Gilberto, il cui nome era più di un’insegna: era un pezzo d’anima della città, un luogo di incontro tra storia e tradizione, tra il profumo della carne fresca e le parole scambiate con affetto sincero. Dietro il banco della sua macelleria, con il grembiule bianco e le mani sapienti,non vendeva solo tagli pregiati, ma donava sorrisi e consigli, battute e ricordi. Era uno di quei custodi del tempo che, con il suo lavoro, tramandava un mestiere antico, fatto di gesti misurati e rispetto per le cose buone. Se n’è andato a causa di una bronchite cronica di cui soffriva da tanti anni e che si era aggravata.