Ilrestodelcarlino.it - Adamo resta in dubbio. Pronto Ceesay

L’ultimo faccia a faccia tra Brescia e Cesena risale a quasi sette anni fa, era il 21 aprile del 2018 e il Cavalluccio guidato allora da Fabrizio Castori strappò uno 0-0 alle rondinelle che valse un altro passettino verso quella salvezza che fu poi annullata poi in estate dal fallimento. Quello era il Brescia di Tonali, Torregrossa Gastaldello e in porta c’era un giovane Stefano Minelli futuro bianconero, ma senza nemmeno una presenza nel team guidato da Domenico Toscano. Trasferta spesso amara per i romagnoli in terra lombarda: nel 2016/2017 le rondinelle si imposero per 3-2 su Ciano (autore di una doppietta) e compagni, mentre l’anno prima, alla rete iniziale di Milan Djuric, risposero i due Caracciolo, prima Antonio e poi Andrea, ma la partita fu pesantemente condizionata dalle decisioni dell’arbitro Pezzuto che lasciò il Cesena in nove, fuori Molina poi Cascione, e concesse un rigore moltoal Brescia a tre minuti dalla fine scatenando le ire di tutto l’entourage bianconero, Rino Foschi in testa incontenibile a fine gara.