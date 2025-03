Sport.quotidiano.net - Adamant, Ballabio brucia le tappe. A San Giorgio uno spezzone di gara?

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’prosegue il suo avvicinamento alla delicata sfida di domenica sul campo della Sangiorgese, forse la trasferta più complicata di questa seconda fase per i biancazzurri, ancora imbattuti nel 2025. La formazione lombarda è reduce dal ko di Pordenone ed è staccata sei punti dal duo di testa, ma resta pur sempre una squadra da prendere con le pinze, difficile da battere in casa propria. Già l’anno scorso Ferrara soffrì parecchio al Pala Bertelli: vero che era tutta un’altra storia, c’era ancora Adriano Furlani in panchina e i primi problemi cominciavano ad emergere, ma il ricordo è quello di un ambiente molto caldo, col pubblico vicino al campo una squadra intensissima in difesa. In questa stagione la musica è un po’ cambiata, la "Sangio" sembra meno solida rispetto a dodici mesi fa, tant’è che per lunghi tratti della prima fase è stata costretta ad inseguire altre squadre in classifica: in ottica play-in al roster è stato aggiunto il lungo lituano Zilius, visto a Valsugana fino a poche settimane fa, e nel complesso il roster può contare su elementi importanti per la categoria come Costa, Testa e Giarelli.