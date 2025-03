Dayitalianews.com - Acireale, da domani, 8 marzo, una mostra sui miracoli eucaristici ideata dal Beato Carlo Acutis

Don Arturo Grasso: “In questo Tempo di Quaresima, l’iniziativa vuole essere un’occasione per crescere nella fede”La comunità parrocchiale di Santa Maria degli Ammalati di, guidata da don Arturo Grasso, ospita da giorno 8al 10 aprile lasuidal, le cui spoglie si trovano ad Assisi.Questa si configura come un’esposizione unica che invita a scoprire il mistero dell’Eucaristia attraverso una rassegna fotografica e descrizioni storiche di.L’inaugurazione dellaè prevista per sabato 8alle ore 16 e sarà occasione per conoscere la figura del giovane, soprannominato “influencer di Dio” e “patrono di Internet” per le sue capacità online.sarà proclamato santo, in occasione del giubileo degli adolescenti che si terrà a Roma dal 25 al 27 aprile.