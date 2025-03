Ilgiorno.it - Achille Lauro sul palco con i Les Votives, cantano Rolls Royce e fanno impazzire il pubblico: “Presente per la loro prima data”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 7 marzo 2025 – Una sorpresa per i fan dei Les, la band chic rock seconda classificata a X Factor 2024, che ieri è stata protagonista del primo dei cinque live alla Santeria Toscana 31 di Milano (4 su 5 già sold out). Sul, insieme ai tre cantanti, anche, ilmentore nel corso della lunga avventura nel talent show di Sky, terminata con la vittoria della brianzola Mimì Caruso nella finale in piazza del Plebiscito a Napoli., fresco del successo della canzone “Incoscienti giovani” a Sanremo, è salito suldel locale milanese accolto dal boato degli spettatori e ha intonato insieme a Riccardo, Angelo e Tommaso una delle sue hit, “” (brano del 2019, alla suapartecipazione al Festival)-è stato tra i primi a credere ciecamente nella forza della band milanese.