Abbiamo scoperto il beauty secret di Millie Bobby Brown, e promette pelle e capelli radiosi al risveglio

, attrice diventata celebre per il suo ruolo di Undici nella serie Netflix “Stranger Things” e per il ruolo di Enola Holmes nell’omonima serie, è recentemente ricomparsa sul grande schermo in occasione di The Electric State, film di fantascienza in cui è protagonista insieme a Chris Pratt, ed è apparsa in pubblico con un look totalmente nuovo. I suoi nuovi lunghibiondi in stile Barbie e il trucco importante le hanno donato uno stile più adulto e maturo rispetto ai suoi precedenti ruoli da ragazzina interpretati fino ad ora.La federa di seta preferita diDiventando grande, l’attrice ha raccontato ai microfoni della CNN come ha imparato a prendersi cura di sé con qualche piccolo segreto di bellezza che può fare una grande differenza. Tra questi, oltre a nominare alcuni dei prodotti make up della sua linea di cosmetici, Florence by Mills, ha dichiarato di non poter più fare a meno della sua federa di seta.