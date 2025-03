Formiche.net - A Zhuhai Pechino ha svelato la sua visione di guerra futura. Ecco perché

L’annualeAirshow, che prende il nome dalla città della Cina meridionale in cui si svolge, è un’occasione unica per capire a che livello si sia spinta l’innovazione tecnologica della Repubblica Popolare Cinese. Questo è particolarmente vero per quel che riguarda i sistemi unmanned, relativi al dominio aereo ma non solo. L’edizione del 2025 ha mostrato ancora una volta quanto la People’s Liberation Army punti sull’integrazione delle capacità unmanned, nonché dell’Intelligenza Artificiale, per incrementare la propria efficacia operativa secondo la cosiddetta dottrina dell’intelligentized warfare promossa danegli ultimi anni.Tra i sistemi che spiccano all’evento vi è l’Intelligent Precision Strike System sviluppato dal gigante della difesa Norinco: questo sistema utilizza droni per raccogliere dati in tempo reale sul campo di battaglia, tracciare bersagli, elaborare strategie di attacco e distribuire informazioni di fuoco.