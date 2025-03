Panorama.it - A scuola con Sky: imparare come si costruisce un contenuto digitale

Veronica ha diciotto anni e di lavoro fa la regista. Non sempre. Solo in questo pomeriggio trascorso insieme ai compagni di classe negli studi di Sky di Milano Santa Giulia, avanguardia di un esercito di più di mille studenti ammessi a toccare con mano cosa ci sia dietro le quinte della grande media company. Fanno parte degli oltre 20mila che in tre anni hanno aderito a progetto Sky Up The Edit, dedicato agli alunni dagli 8 ai 18 anni, che dallo scorso mese di novembre si è arricchito del progetto Sky Up Academy Studios, indirizzato ai ragazzi più grandi dai 16 ai 18 anni. Un percorso che è iniziato in centinaia di classi di scuole elementari, medie e superiori in tutta Italia e che per molte ragazze e ragazziVeronica si è concluso andando a toccare con mano cosa significhi produrre un, lavorarlo insieme a uno staff di professionisti e veder così realizzato un percorso di story tellingche completa la loro esperienza scolastica e formativa.