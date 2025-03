Agi.it - A Roma debutta 'Julia', la nuova guida turistiva virtuale

AGI - "Abbiamo pensato di cogliere l'opportunità dell'intelligenza artificiale realizzando in tre anni di lavoro, l'assistente virtuale per migliorare l'esperienza della città e renderla meno dipendete da altri medium digitali che però hanno sistemi di marketing.fornisce invece informazioni e dialoga con l'utente cercando di capire cosa vuole sulla base di informazioni che abbiamo messo dentro, in forma gratuita non solo a. È accessibile su una serie di piattaforme: Whatsapp, Telegram, Messanger e una pagina web dedicata. Sarà disponibile in tante lingue, siamo arrivati a 80 lingue nelle qualiè in grado di interagire. Anche il tibetano". Lo dice il sindaco di, Roberto Gualtieri, alla conferenza stampa di presentazione di ', l'assistente virtuale di' nella Centrale Montemartini frutto della collaborazione traCapitale e Fondazioneand Partners.