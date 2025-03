A Roma arriva Julia, l'assistente IA per turisti e cittadini. L'abbiamo sperimentata (e non è proprio precisa)

Leggi su Open.online

Il sindaco diRoberto Gualtieri ha presentato questo pomeriggio “virtuale basata sull’intelligenza artificiale che dà informazioniche e culturali sulla Capitale e sugli eventi dell’anno del Giubileo., sviluppata da Microsoft, è stata finanziata con 3,5 milioni di fondi Pnrr Caput Mundi. Completamente gratuita, è accessibile via WhatsApp, Messenger, Telegram e da una pagina web. Le informazioni fornite sono in più di 80 lingue, ha spiegato il sindaco Gualtieri. E sarebbero attendibili perché «non sono reperite sul web ma da una piattaforma dati certificata, alimentata dagli operatori stessi, costantemente aggiornata e in crescita».e forse, su alcuni aspetti può migliorare. Davanti alla richiesta di un «posto a cena davanti alla Camera dei Deputati»ci suggerisce alcune opzioni: Cesare al Pellegrino, Caffè Doria e Achilli al Parlamento.