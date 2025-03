A Rimini Entracap e Stora guidano chi investe in transizione energetica

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – L’Italia è il più grande mercato europeo per i sistemi di accumulo di energia e tra i più grandi a livello mondiale. E proprio loge è stato al centro del convegno a Key – The Energy Transition Expo “Batterie: dal progetto alla realizzazione”.Il panel, moderato da Carlalberto Guglielminotti, partner di, ha visto la partecipazione di alcuni dei principali protagonisti del settore energetico, Huawei, Enel, Fluence, SEU WEU SMA, CATL e Tesla.L’incontro ha approfondito le sfide legate agli investimenti in impianti di accumulo, trattando temi come EPC e procurement, soluzioni ingegneristiche, complessità in cantiere, assicurazioni e garanzie, performance target, e le criticità nei test e nei collaudi.L’iniziativa è stata curata da, piattaforma industriale che assicura un supporto completo a chi deve realizzare impianti di accumulo a batteria, dalla progettazione all’esercizio quotidiano.