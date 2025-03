Anteprima24.it - A Napoli polizia locale soccorre bimba di tre anni

Tempo di lettura: 2 minutiEra in braccio alla mamma priva di sensi quando una pattuglia della, a San Giova Teduccio, è intervenuta per salvare unadi tre. Gli agenti hanno immediatamente trasportato la piccola all’Ospedale del Mare, dove è stata rianimata dai sanitari, scongiurando conseguenze più gravi.L’Unità Operativa Stella, sul territorio della Municipalità 3, ha invece effettuato verifiche amministrative su quattro attività commerciali mentre a Fuorigrotta, in via Caio Duilio, gli agenti hanno elevato verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, impatto acustico non conforme alla legge, assenza di copertura assicurativa sui veicoli adibiti alle consegne e mancanza di autorizzazioni per la vendita di generi alimentari e alcolici.In un caso, il titolare di un’attività di autoriparazione è stato denunciato per irregolarità urbanistiche e difformità nell’esercizio della professione.