Udinetoday.it - A Lignano Nino D'Angelo canta i suoi "Meravigliosi Anni ‘80"

Leggi su Udinetoday.it

utore, attore per il teatro e per il cinema, produttore discografico e teatrale, apprezzato da critica e pubblico per la sua poliedrica “anima artistica”,D’è l’icona musicale degli’80 in Italia ed è uno dei massimi rappresentanti della cultura partenopea in tutto il mondo.