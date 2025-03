Oasport.it - A Indian Wells Kyrgios esce tra le lacrime, avanti Fonseca e Mensik

Completati tutti i primi turni del Masters 1000 di. Anzi no: ci sono due incontri (che salgono a cinque comprendendo il WTA 1000) che devono ancora finire, sorpresi come sono stati dalla pioggia caduta in terra californiana. Navone-Tien e (per la già elevata gioia di Alcaraz, che aspetta uno dei due) Halys-Carreno Busta dovranno infatti proseguire quando già i secondi turni sono in pieno svolgimento.Per quel che c’è di concluso, bilancio di 2-3 per l’Italia tennistica. Nessuna sconfitta sorprende realmente, ma Lorenzo Sonego certamente avrebbe avuto le carte in regola per battere un David Goffin ormai di brillantezza minore rispetto agli anni migliori, mentre per Giulio Zeppieri decisivo l’andamento del primo set contro l’aussie Adam Walton. Luciano Darderi, invece, si è trovato dHugo Gaston, e il francese è uno dei peggiori qualificati che si potevano pescare.