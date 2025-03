Unlimitednews.it - A Indian Wells fuori Sonego, avanti Arnaldi e Gigante

(USA) (ITALPRESS) – Due azzurri, tre a casa. Questo il bilancio italiano dopo la giornata del tabellone maschile del Masters 1000 di, il primo della stagione, in programma all’Tennis Garden (montepremi di 8.963.700 dollari). Avanzano Matteo, che sorprende Sebastian Baez, e MatteoLorenzo, Luciano Darderi e Giulio Zeppieri.La sorpresa di giornata la firma Matteo(217). Dopo aver superato le qualificazioni, ha sconfitto in rimonta 3-6 6-1 6-4 Sebastian Baez (34). Ha firmato la prima vittoria in carriera contro un Top 50. Sarà l’avversario di Taylor Fritz, numero 4 del mondo e terza testa di serie (nessun precedente). Il romano sta giocando per la terza volta un torneo del circuito maggiore in tabellone.Nel 2024 ha superato le qualificazioni a Marrakech, fermandosi al primo turno; a Roma ha raggiunto il secondo turno in main draw dopo aver battuto Giulio Zeppieri, prima di cedere all’argentino Francisco Cerundolo.