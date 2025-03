Lanotiziagiornale.it - A Gaza si torna a sperare nei negoziati, ma Netanyahu e Trump spingono per prolungare la fase 1 dell’accordo

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Malgrado il crescente pessimismo, quella odierna sarà una giornata decisiva per cercare di salvare la tregua nella Striscia di. Al Cairo, infatti, oggi è prevista una nuovata diper raggiungere un accordo tra Israele e Hamas che, a pochi giorni dalla scadenza della tregua, porti alla secondadel cessate il fuoco.Sul tavolo c’è la proposta mediata dagli Stati Uniti, che ha ottenuto il benestare del primo ministro israeliano Benjamin. Il piano prevede un prolungamento della primadi 60 giorni, escludendo categoricamente il ritiro delle truppe dell’IDF dall’enclave palestinese, in cambio della liberazione di 10 ostaggi israeliani e della restituzione delle salme dei prigionieri caduti durante i quindici mesi di guerra a.Si tratta di una proposta che Hamas non considera accettabile, ritenendo che un’intesa al ribasso non sia utile e che non esista alternativa all’avanzare nella2 del piano di pace, concordato cona gennaio.