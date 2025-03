Lanazione.it - A Fiesole l'arte contro la violenza di genere per l'8 Marzo

(Firenze), 72025- Il Comune dicelebra la giornata internazionale della donna sabato 8con un ricco programma di iniziative. L’evento clou è il progettoladidal titolo “cAsA”, un percorso artistico che il Comune ha voluto ed affidato al Teatro Solare, la compagnia di produzione teatrale attiva già dal 2000 a. Iniziato nei mesi scorsi vedrà l’intervento finale nella Sala del Basolato in Piazza Mino alle ore 17 con una performance dalle artiste Elena Martongelli -architetta, scenografa, performer ed educatrice di professione - e Maria Durbá - educatrice e anche lei performer attiva nei collettivi che si occupano di politiche dia Firenze. Ultima tappa di un progetto che ha visto l’installazione, prima nel Palazzo Comunale e poi nei circoli Arci del territorio, di una serie di casette per dare voce ad episodi di ordinariadie finalizzate alla raccolta di materiale in modo anonimo tramite un sistema di registrazione.