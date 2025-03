A che ora oggi la finale di Furlani nel salto in lungo? Orario canale Europei indoor atletica 2025

Leggi su Sportface.it

Mattiaa caccia dell’oro aglidi Apeldoorn. L’azzurro, in assenza del greco Tentoglou per influenza, è il favorito per ladelindi questa sera. Bronzo olimpico a diciannove anni a Parigi 2024, è sua la miglior prestazione mondiale stagionale con l’8,37 di Torun. Lascatterà alle 20.34. Occhi puntati anche sullo svedese Thomas Montler, che ha conquistato la medaglia d’argento dietro a Tentoglou nelle ultime tre edizioni dei Campionatidie ha registrato un 8.0o nelle eliminatorie.Ieri nelle qualificazioni prova solida di, che ha trovato un buon 7.95 come prima misura, che è bastato per centrare la. “È una pedana ancora da interpretare– le parole di– il 7,95 l’ho fatto letteralmente in sicurezza, senza spingere.