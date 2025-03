Oasport.it - A che ora Mattia Furlani oggi agli Europei di atletica: programma esatto, tv, elenco finalisti

Nella serata di, venerdì 7 marzo, l’azzurrodisputerà la finale del salto in lungo maschileindoor 2025 di, in corso a ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi: l’ultimo atto, che metterà in palio le mede, scatterà alle ore 20.34.I sette avversari dell’azzurro in finale saranno il ceco Radek Juška, lo spagnolo Lester Lescay, lo svedese Thobias Montler, il macedone Andreas Trajkovski, l’altro iberico Jaime Guerra, il bulgaro Bozhidar Sarâboyukov ed il lusitano Gerson Baldé.La finale del salto in lungo maschile degliindoor 2025 diverrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Rai Play, Sky Go, NOW. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’ evento.CALENDARIOINDOOR20251 Radek Juška CZE2 Lester Lescay ESP3 Thobias Montler SWE4 Andreas Trajkovski MKD5 Jaime Guerra ESP6ITA7 Bozhidar Sarâboyukov BUL8 Gerson Baldé PORINDOOR2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMINGDiretta tv: Rai Sport HD e Sky Sport Uno.