Oasport.it - A che ora l’atletica oggi in tv, Europei indoor 2025: programma 7 marzo, italiani in gara, streaming

venerdì 7andrà in scena la seconda giornata deglidi atletica: ad Apeldoorn (Paesi Bassi) proseguirà la rassegna continentale al coperto, incominciata ieri sera con le prime qualificazioni e l’assegnazione delle medaglie della 4×400 mista. Nella sessione serale verranno messi in palio altri allori, preceduti da una mattina ricca di turni preliminari e che si preannuncia altamente avvincente. L’Italia ha tutte le carte in regola per essere protagonista e aprire al meglio il fine settimana.LA DIRETTA LIVE DEGLIDI ATLETICAALLE 9.30 E ALLE 18.50Si sogna in grande con Mattia Furlani, grande favorito per la medaglia d’oro nel salto in lungo. Riflettori puntati anche su Larissa Iapichino (qualificazioni del salto in lungo), Andy Diaz e Andrea Dallavalle (qualificazioni del salto triplo).