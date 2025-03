Quotidiano.net - 8 marzo, una giornata di iniziative all'insegna della cultura

In occasioneInternazionaleDonna, il Ministero, anche per questo 2025, ha predisposto una serie die appuntamenti che hanno lo scopo di valorizzare questo significativo evento. Tra queste, ecco quella che, per l’interadi domani, prevede l’ingresso gratuito per tutte le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi. Ed è così che, sabato 8, la Pinacoteca Nazionale di Bologna aderisce all'iniziativa ministeriale offrendo l'ingresso gratuito a tutte le donne. Tra gli appuntamenti più significativi, alle ore 17, “Artiste e committenti dentro e fuori i monasteri”, un percorso tra i capolavoriPinacoteca per conoscere le protagoniste laiche e religiose di questa avventura e dare voce alle loro storie.