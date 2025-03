Quotidiano.net - 8 marzo, storie di donne coraggiose da raccontare ai nostri figli

Roma, 72025 – Che cosa significa dover lottare per fare ciò che a un altro è consentito, solo perché maschio? In modi e con strumenti diversi, le, quotidianamente, conducono le loro battaglie. Combattono per viaggiare da sole, avere un’istruzione, ottenere stipendi uguali agli uomini: avere accesso alle stesse possibilità dell’altra metà del mondo. Perché un giorno la società possa essere più equa, ecco alcuneche dovremmo cogliere l’occasione peralle nuove generazioni. Per l’8e non solo. Ipazia, scienziata e filosofa che sfidò l’oscurantismo Nel IV secolo d.C., Ipazia d'Alessandria era una delle più grandi matematiche e filosofe del suo tempo. In un’epoca in cui il sapere era dominato dagli uomini, insegnava astronomia, matematica e filosofia neoplatonica.