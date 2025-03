Ilfattoquotidiano.it - 8 marzo: mobilitazione in tutta Italia sotto lo slogan di Non una di meno: “Lotto, boicotto, sciopero!”

Sabato 8l’sarà attraversata da una giornata di scioperi e manifestazioni che toccheranno trasporti, scuole e piazze. A guidare lasarà il movimento Non una di, che scenderà in strada con lo!” e un corteo transfemminista per denunciare la violenza patriarcale, la guerra e la povertà. In diverse città di tutto il Paese è previsto il corteo.Alla protesta contro la cultura patriarcale si unirà quella contro i conflitti internazionali. “L’escalation bellica è esponenziale; è orribile realtà nelle vite di milioni di persone: dal genocidio a Gaza e in Cisgiordania, la guerra dilaga in tutto il Medio-Oriente. Spacca l’Europa sul confine russo-ucraino, divampa in Congo e in Sudan. Non vogliamo esserne né vittime, né complici”,lineano le organizzatrici.