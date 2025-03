Unlimitednews.it - 8 marzo, l’impegno di Terna con il “Piano Strategico per la Parità di Genere”

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Inzionale dei Diritti della Donna,, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, conferma il proprio impegno sul tema delle pari opportunità definendo gli obiettivi e le misure organizzative specifiche previste dal “per ladi”.La pianificazione di una politica integrata e sistemica ha permesso al gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia di ottenere, nel 2024, la Certificazione IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) sulladisecondo la prassi UNI/PDR 125:2022: un riconoscimento che attesta l’efficacia delle azioni specifiche messe in campo per ridurre le differenze in ambito lavorativo e creare un ambiente più equo e inclusivo, che premi il merito, e dove ogni persona sia ascoltata, rispettata e valorizzata per la propria unicità.