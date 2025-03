Tg24.sky.it - 8 marzo, Lancia con il numero antiviolenza 1522: la campagna “Insieme per proteggere”

Guidare un’auto, per le donne di alcuni Paesi del mondo, rappresenta ancora un atto sovversivo: troppe le barriere concrete, oltre agli stereotipi culturali e alle discriminazioni di genere che ancora resistono. Per ribaltarli e decostruirli, sono necessarie azioni, oltre alle promesse e alle parole: è quello che vuole fare ladi sensibilizzazione “per” di Differenza Donnaal brand di automotive, per dare un contributo concreto alla diffusione deldella Presidenza del Consiglio dei Ministri che offre aiuto e informazioni alle vittime di violenza e stalking, con un servizio attivo 24 ore al giorno, sette giorni su sette, gratuito e anonimo. L’, accessibile a tutti e tutte tramite chiamata telefonica o chat sul sito ufficiale, fornisce informazioni sui centri anti-violenza e orienta le vittime e le potenziali tali verso percorsi di tutela e protezione.