Europa.today.it - 8 marzo dedicato al Minibasket femminile al Palazzetto Mario D'Agata

Leggi su Europa.today.it

Nell’ambito dell’iniziativa promossa dal SettoreFIP, si terrà in tutte le regioni sabato 8il “We Want to Play”, eventointeramente al. In occasione della Giornata Internazionale della donna, sabato 8, anche la FIP Toscana promuove sul.