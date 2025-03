Forlitoday.it - 8 marzo, de Pascale: "Resta una giornata di lotta, in una società ancora lontana dalla parità di genere"

Leggi su Forlitoday.it

“L’ottorimane unadi, come lo è stata per generazioni e generazioni di donne, che hanno rivendicato diritti e libertà: hanno ottenuto conquiste sociali molto importanti, ma cheoggi sono ben lontane dal poter essere definite paritarie, in Italia e anche in.