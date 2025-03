Unlimitednews.it - 8 marzo, De Luca “Evitare che diventi una liturgia inutile”

NAPOLI (ITALPRESS) – "Stiamo lavorando perche pure l'8unaassolutamente". Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, parlando con i giornalisti a piazza del Plebiscito a Napoli a margine del flash mob studentesco promosso dall'assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con Scabec, per sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della parità di genere. Secondo il governatore "c'è un doppio problema". "Uno che riguarda la tutela della sicurezza, delle donne in particolare, e questo coinvolge le istituzioni, il ministero dell'interno e i vari corpi dello Stato. Ma poi – prosegue De– c'è un problema culturale con chi ormai si immagina di nuovo che la donna sia un oggetto da possedere".