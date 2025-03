Secoloditalia.it - 8 marzo all’insegna della prevenzione: Pap test gratuiti nei laboratori della Fondazione Artemisia

Una giornata speciale. L’8è il giorno delle donne per eccellenza e per questo motivo laha deciso di regalare un dono che si chiamaalle donne che hanno superato i 45 anni d’età: PAPeseguiti dall’equipe medicaReteLab.«Una scelta – si legge in una nota – dettata in primis dalla mancanza diche rischia di aumentare esponenzialmente malattie sulle donne. “Si registra una sempre minor attenzione alla– spiega la presidente, Maria Stella Giorlandino – non considerando, invece, l’importanza che riveste nel salvare la vita delle persone. Un PAPconsente di diagnostica in pochi minuti non soltanto una semplice infezione, ma soprattutto quelle gravi situazioni che possono trasformarsi in una patologia tumorale”.