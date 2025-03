Iodonna.it - 8 marzo: 5 donne europee che hanno cambiato la Medicina e la salute

L’8, Giornata Internazionale della Donna, tra le altre cose è l’occasione giusta per ricordare il contributo dellein ogni campo, in particolare nellae nel benessere. Sebbene storicamente lesiano state sottorappresentate in ambito scientifico e medico, numerose figure femminilifatto la differenza, cambiando la storia e migliorando la vita di milioni di persone. Abbiamo raccolto le storie di diecichesegnato la, lae il benessere con il loro coraggio, la loro ricerca e la loro dedizione.dell’anno 2025: chi ha lasciato un segno secondo il Time X Leggi anche › Da Marie Curie a Fabiola Gianotti: viaggi alla scoperta delle scienziate più brillanti Marie Curie, la pioniera della radioattivitàMarie Curie (1867/1904) è una delle figure scientifiche più iconiche della storia.