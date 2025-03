8 marzo 2025 ad Arezzo con Nada | ‘La notte delle donne’ al teatro Petrarca

Leggi su Corrieretoscano.it

– 8adconsold out per il concerto dell’artista livornese di Gabbro, frazione di Rosignano Marittimo.La cantautrice duetta con il chitarrista Andrea Mucciarelli dando vita a ‘La. I biglietti, gratuiti, sono andati subito verso il tutto esaurito.“Siamo molto soddisfatti innanzitutto di questa risposta – sottolinea l’assessora Giovanna Carlettini – segno evidente di un diffuso apprezzamento per la scelta che abbiamo compiuto. Ringrazio coloro che hanno contribuito all’evento e mi auguro che uscendo datutti diventino i portavoce di un’accresciuta consapevolezza: è bello festeggiare l’8, è necessario ricordare quanto dobbiamo impegnarci per la parità e contro la violenza sulle donne. Mi preme ricordare come l’assessorato sia in prima linea per questi obiettivi e lavori prestando particolare attenzione alle giovani generazioni, depositarie di futuro e, per chi è già adulto, di speranza”.