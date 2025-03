Amica.it - 4 idee outfit inedite dalle sfilate primavera estate 2025

Ogni stagione ha i suoi accessori di riferimento. E non stiamo parlando solo di borse e scarpe, ma anche di questi pezzi strategici in grado di dare una svolta decisiva al look senza troppo sforzo. Dagli occhiali da sole ai bijoux. Stavolta sono le cinture gioielloa rubare la scena. Che si tratti di un unico modello bold o di tante cinture diverse stratificate, non fa molta differenza. Con le loro forme sofisticate, i riflessi metallici e i dettagli scintillanti, sanno alla perfezione come catalizzare l’attenzione. E allo stesso tempo elevare il look a cui sono state associate. Rendendolo più prezioso e habillé.Ma non bisogna pensare di metterle solo con abiti e completi da sera.