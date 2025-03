Romatoday.it - 23 anni al servizio degli studenti Italiani: al via la VIII Edizione di ASTERLazio!

Leggi su Romatoday.it

Dall’11 al 13 Marzo prende il via ladi OrientaLazio -, Manifestazione sull’Orientamento Universitario del Lazio organizzata dall'Associazione ASTER. Dichiara il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore diAnna Brighina: “È per me una grande gioia.