Viterbotoday.it - Zona 30 al Pilastro, la nuova segnaletica sull'asfalto di viale Bruno Buozzi

Leggi su Viterbotoday.it

Operai al lavoro in, nel quartiere, per l’aggiornamento dellastradale. Sul manto stradale sono in corso le operazioni di verniciatura del limite di velocità di 30 chilometri orari, intervento necessario per rafforzare la visibilità della cosiddetta "