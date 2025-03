Inter-news.it - Zola: «Vedo un’Inter che trova nell’umiltà la sua forza»

Feyenoord-Inter finisce 0-2 per i nerazzurri. Nel post-partita Gianfrancoha parlato del grande gioco di squadra degli uomini di Inzaghi.ATTACCO FORTE – Feyenoord-Inter termina con una vittoria dei nerazzurri. Dopo il match Gianfrancosi è espresso così su Prime Video sugli attaccanti dell’Inter: «Sono due giocatori che si completano benissimo, Sono forti fisicamente ma sono anche bravi a giocare con la squadra a fare l’appoggio e a dare punti di riferimento in avanti. Poi sono forti di testa e tecnicamente fortissimi. Il gol di Lautaro l’hoto meraviglioso. Fantastico il primo controllo di palla, seguito da un’esecuzione velocissima».IL CENTRAVANTI –prosegue parlando anche del gol di Marcus Thuram: «Non è la prima volta che Nicolò Barella fa di questi assist in questo modo.