Zielinski sotto accusa | memorabile col Napoli delude con l’Inter

La delusione dialPiotr, ex centrocampista delora in forza al, sta attraversando un momento difficile. Le sue prestazioni recenti hanno suscitato critiche feroci, soprattutto dopo l’errore dal dischetto contro il Feyenoord in Champions League. Nonostante l’assist servito a Lautaro Martinez, il polacco ha fallito l’occasione per portare i nerazzurri sul 3-0, lasciando l’amaro in bocca a tifosi e addetti ai lavori. Anche in campionato, nella sfida contro ilal Maradona,è apparso poco reattivo in copertura su Lobotka, episodio che ha portato al pareggio di Billing. I giudizi della stampa non hanno fatto sconti: il massimo dei voti assegnato al centrocampista è stato un 5,5, lontano dalla sufficienza.Le critiche di Del Piero e Capello a Sky SportDurante il post-partita su Sky Sport, Fabio Capello ha commentato l’errore dal dischetto disenza mezzi termini: “Purtroppo rigore tirato non bene, il portiere si è mosso molto prima”.