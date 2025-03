Secoloditalia.it - Zelensky: «I team ucraini e americani hanno ripreso a lavorare». La prossima settimana incontro a Riad

Leggi su Secoloditalia.it

«Ie speriamo che laavremo unsignificativo». Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr, in uno dei post con cui ha dato aggiornamenti sugli incontri a Bruxelles, dove ha partecipato al pranzo con i leader europei riuniti per il Consiglio straordinario su Ucraina e difesa, durante il quale è stato affrontato il Piano per il riarmo presentato dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. «Sono grato per tutto il supporto ricevuto», ha scritto ancora, sottolineando che «gliapprezzano davvero che in un periodo di così grandi emozioni nella politica globale, l’integrità europea sia preservata e l’Europa stia davvero cercando di fare la cosa giusta».L’tra idi Usa e Ucraina a