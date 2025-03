Zelensky a Bruxelles per il Consiglio europeo Von der Leyen | Europa e Ucraina devono difendersi i leader approvino il piano di riarmo – Il video

Leggi su Open.online

Volodymyrè arrivato aper partecipare alstraordinario convocato da Antonio Costa dopo la fuga in avanti di Donald Trump nei negoziati con la Russia per mettere fine «al più presto» alla guerra in. «Grazie aieuropei per il sostegno assicuratoci in questi anni e ora, per noi è molto importante, un segnale forte per il popolo e l’esercito ucraino», ha detto ildi Kiev prima di entrare nella sala delal palazzo Justus Lipsius. «Oggi siamo qui per prendere decisioni e dare risultati, per costruire la difesa e la sicurezza europea. E spendere meglio. La sicurezza dell’non è separata dall’. Caro Volodymyr, siamo con te dal primo giorno e continueremo», gli ha detto sorridendo il presidente delAntonio Costa.