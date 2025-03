Ilnapolista.it - Zeffirelli, il figlio Pippo: «Le sue sfuriate abituali erano contro la Juve, per lui rubava»

Sul Corriere della Sera,adottivo del regista, racconta la sua storia, come è arrivato ad essere adottato da Francoe come era il loro rapporto.«A 18 partii come militare in Marina, a La Spezia. A una licenza andai a Roma con due commilitoni, uno di loro era amico di Mauro Bolognini, il regista, e lo andammo a trovare nella sua casa in piazza di Spagna. Per caso, quel giorno passò a salutarlo Franco. Così l’ho conosciuto. Franco mi guardava, mi trovava interessante, voleva farmi delle foto. La settimana dopo venne a La Spezia per lavoro, così mi disse ma secondo me era una scusa per rivedermi. Io non sapevo chi fosse, pensavo a un fotografo che lavora nel cinema».«Nel tempo fu un rapporto difficile e complicato». Perché? «Voleva essere libero e io ero geloso.