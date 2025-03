«Zeffirelli da gay era contrario al matrimonio omosessuale e alle adozioni. E considerava il Gay Pride una carnevalata»

Leggi su Open.online

Dal 1999 Giuseppe Pisciotto alias Pippo è, con Luciano, il figlio adottivo di Franco. E il presidente della fondazione dedicata al regista. Oggi in un’intervista al Corriere della Sera racconta il padre. Che ha conosciuto a Roma a piazza di Spagna grazie a un amico: «Franco mi guardava, mi trovava interessante, voleva farmi delle foto. La settimana dopo venne a La Spezia per lavoro, così mi disse ma secondo me era una scusa per rivedermi. Io non sapevo chi fosse, pensavo a un fotografo che lavora nel cinema», dice Pippo a Valerio Cappelli.L’incidentePoi però «di lì a poco al tg vidi un servizio che raccontava del suo grave incidente d’auto con Gina Lollobrigida. Avevo appena seguito in tv il suo Romeo e Giulietta, ma da ragazzi non si faceva caso al nome del regista. Mi chiese: ti va di trasferirti a Roma? Così mi aiutò.