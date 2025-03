Inter-news.it - Zazzaroni: «Né Lu-La né Thu-La ma Big MaMa! Tecnica e potenza»

ha detto la sua all’indomani di Feyenoord-Inter, partita vinta 0-2, grazie ai gol sia di Lautaro Martinez che Marcus Thuram.LA SOSTITUZIONE – Ivan, nel suo editoriale, si esprime così all’indomani di Feyenoord-Inter: «Il ragionamento è stato semplice. Con Lautaro e Lukaku ci siamo divertiti parecchio e allora perché non replichiamo la coppia anche strutturalmente per favorire chi è rimasto? Pronti: uno e 92 per 90 chili il francese, uno e 92 e qualche etto in aggiunta Big Rom che nei piedi aveva, almeno inizialmente, molti più gol del collega. Padre dell’intuizione, Piero Ausilio. Il ds che non ama gli azzardi, ha occhio e da qualche anno è costretto a risolverla più con le idee che con i milioni. Su Marcus s’era mosso prima dell’acquisizione definitiva e quando l’operazione è stata finalmente praticabile ha soffiato l’attaccante al Milan, giusto per farsi nuovi amici in città.