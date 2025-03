Inter-news.it - Zalewski come Carlos Augusto! Nuovo recupero per l’Inter: una data

Le notizie che arrivano dall’infermeria sono incoraggianti. Tra i giocatori pronti a tornare a disposizione non c’è solo, ma anche Nicola. Unafissata per il possibile rientro tra i convocati.SUBITO CAMPO EVICINO – Dopo la convincente vittoria per 2-0 sul Feyenoord nell’andegli ottavi di finale di Champions League,è rientrata a Milano con fiducia e determinazione. La qualificazione ai quarti è ora in discesa, ma la squadra di Simone Inzaghi non vuole abbassare la guardia e ha ripreso immediatamente gli allenamenti al Bper Training Centre di Appiano Gentile. Con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione, i nerazzurri si preparano alla prossima sfida di Serie A contro il Monza, in programma sabato, e al ritorno europeo contro il Feyenoord martedì prossimo.