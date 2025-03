Quotidiano.net - Zalando: crescita accelerata nel 2025 dopo un 2024 di successo finanziario

prevede unain accelerazione neluna forte performance finanziaria nel. Il gruppo stima che il Gmv (Gross merchandise value) e il fatturato cresceranno tra il 4% e il 9%, rispetto al, e che l'utile rettificato prima di interessi ed imposte (Ebit rettificato) raggiungerà un livello compreso tra 530 e 590 milioni di euro. La previsione non tiene conto degli effetti dell'acquisizione pianificata di About You. Nelil Gmv (Gross merchandise value) è cresciuto del 4,5%, raggiungendo i 15,3 miliardi di euro, mentre il fatturato è aumentato del 4,2% a 10,6 miliardi di euro. L'utile rettificato prima di interessi ed imposte (ebit rettificato) di, invece, ha raggiunto i 511 milioni di euro nel, inrispetto ai 350 milioni dell'anno precedente e superando la guidance aggiornata che si attestava tra i 440 e i 480 milioni di euro.