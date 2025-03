Ilrestodelcarlino.it - "Yuasa Battery, scommessa vinta alla grande"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La storia di questa meravigliosa stagione dellaGrottazzolina in Superlega ha ormai fatto il giro del web e non solo. Proprio nella giornata di martedì coach Massimiliano Ortenzi e il presidente Rossano Romiti sono stati ospiti di Manuela Colazzo conduttrice di Zona Cesarini, mitica trasmissione sportiva di Radio1 Rai. Un super palcoscenico nel quale sono stati snocciolati i fatti salienti non solo della stagione in corso ma anche della storia di questo piccolo-miracolo sportivo. Primo accento posto sul salto in Superlega, dimensione enorme per la: "E’ stato un salto altissimo – ha sottolineato il presidente Romiti - con l’A2 c’è un abisso e l’impatto organizzativo è stato assolutamente importante. Già il cambio di Palas è stato uno sforzo logistico enorme. E’ stata una, spostarsi da casa non è mai facile ma il nostro pubblico ci ha seguito, riuscendo anche a coingolgere per intero il territorio.