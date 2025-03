Inter-news.it - Youth League, Inter ai quarti di finale: il prossimo avversario e il tabellone completo!

Leggi su Inter-news.it

L’Primavera ha battuto ieri pomeriggio il Bayern Monaco ai calci di rigore e ha ottenuto il pass per ididi UEFA. Ile ilDI! – Mister Andrea Zanchetta sta facendo sognare il mondocon la sua Primavera! I giovani nerazzurri hanno ottenuto l’accesso aididi UEFA. Il club, con un comunicato ufficiale, ha descritto il percorso dell’Primavera da qui fino ai prossimi turni. COMUNICATO – L’ha scritto: «Continua il percorso della Primavera nerazzurra nella UEFA2024/25. La formazione di mister Zanchetta grazie al successo arrivato ai rigori contro il Bayern Monaco negli ottavi, si è qualificata aididella competizione. I nerazzurri sfideranno il Trabzonspor in gara unica in Turchia il1 aprile alle ore 18:00 italiane (le 20:00 ora locale).