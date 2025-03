Yellowjackets | Sophie Nélisse anticipa nuovi personaggi e altre morti scioccanti nei restanti episodi della terza stagione

Leggi su Cinefilos.it

neiLa stardiche neici sarannosorprendenti. Creato da Ashley Lyle e Bart Nickerson, il thriller di sopravvivenza di Showtime è tornato il mese scorso per la, continuando la sua storia a doppia linea temporale di una squadra di calcio di liceali che sopravvive nella natura selvaggia dopo un incidente aereo e dei sopravvissuti rimasti decenni dopo. Ladio 4, si conclude con il momento più scioccantefino ad ora, con l’adulta Lottie (Simone Kessell) che muore in circostanze misteriose.In una recente intervista con EW,, che interpreta l’adolescente Shauna, rivela che Lottie non è l’unicoo importante dia morire nella