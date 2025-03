Game-experience.it - Xbox, l’ultimo aggiornamento di sistema per gli utenti Insider resetta le console

diper glidel programmasta causando problemi imprevisti. Chi ha scaricato l’update nelle versioni Alpha e Alpha Skip-Ahead si è ritrovato con lariportata alle impostazioni di fabbrica, perdendo il proprio profilo utente e altre personalizzazioni.Come segnalato prontamente da VGC, dopo aver installato l’, lenon si sono riavviate normalmente sulla dashboard, ma hanno avviato la procedura di configurazione iniziale, come se fossero state appena accese per la prima volta. Glihanno dovuto reinserire il proprio profilo, riconfigurare le impostazioni die accedere nuovamente ai propri account sulle app multimediali.Fortunatamente, i giochi e le app precedentemente installati non sono stati cancellati.